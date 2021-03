Svezia, terrorismo: otto persone accoltellate, alcune gravi (Di mercoledì 3 marzo 2021) L'autore del gesto, un uomo intorno ai venti anni, è stato colpito dagli agenti e trasportato in ospedale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 3 marzo 2021) L'autore del gesto, un uomo intorno ai venti anni, è stato colpito dagli agenti e trasportato in ospedale L'articolo proviene da Firenze Post.

