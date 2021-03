Sanremo: Elodie ‘the woman in red’, scende le scale e perde un orecchino (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) – Elodie è arrivata sul palco dell’Ariston. La co-conduttrice della seconda serata del festival è scesa per le scale del teatro elegantissima, inguainata in un abito rosso fuoco e glitterato, e capelli raccolti in uno chignon alto. Arrivata sul palco, l’artista è stata accolta da Amadeus ed è stata protagonista di un piccolissimo fuori programma: uno degli orecchini le è infatti caduto per terra, prontamente raccolto da un assistente. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) –è arrivata sul palco dell’Ariston. La co-conduttrice della seconda serata del festival è scesa per ledel teatro elegantissima, inguainata in un abito rosso fuoco e glitterato, e capelli raccolti in uno chignon alto. Arrivata sul palco, l’artista è stata accolta da Amadeus ed è stata protagonista di un piccolissimo fuori programma: uno degli orecchini le è infatti caduto per terra, prontamente raccolto da un assistente. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

