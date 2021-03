Sanremo, Bugo si esibisce. Morgan mette sui social il video de Le brutte intenzioni - (Di giovedì 4 marzo 2021) Novella Toloni Mentre a Sanremo Bugo si è esibito un anno dopo l'eliminazione dal festival, su Instagram Morgan si è preso la scena pubblicando la versione integrale del "Le brutte intenzioni" Bugo e Morgan un anno dopo. Il primo protagonista del 71esimo festival di Sanremo, il secondo escluso dalla kermesse ma dominatore dei social network. Lo scontro si è riproposto ad un anno esatto dalla loro lite sul palco del teatro Ariston, che costò loro l'eliminazione da Sanremo. Mentre Bugo si stava esibendo nella seconda serata del festival, Morgan ha lanciato una sfida ai suoi seguaci, promettendo di pubblicare la versione integrale del brano portato con ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 marzo 2021) Novella Toloni Mentre asi è esibito un anno dopo l'eliminazione dal festival, su Instagramsi è preso la scena pubblicando la versione integrale del "Leun anno dopo. Il primo protagonista del 71esimo festival di, il secondo escluso dalla kermesse ma dominatore deinetwork. Lo scontro si è riproposto ad un anno esatto dalla loro lite sul palco del teatro Ariston, che costò loro l'eliminazione da. Mentresi stava esibendo nella seconda serata del festival,ha lanciato una sfida ai suoi seguaci, prondo di pubblicare la versione integrale del brano portato con ...

