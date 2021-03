Sanremo 2021, prima serata: le pagelle di Michele Monina (Di mercoledì 3 marzo 2021) AMADEUS 4 Non deve essere facile presentare un Festival in piena era Covid. Tanto più se da mesi lo hai venduto come il Festival della Rinascita, il Festival della Ripartenza, quello che sarebbe stata l’edizione n° 70+1 e non la n° 71, e poi alla fine è tutto un fai il tampone, misura la febbre, metti la mascherina. In più senza manco uno straccio di pubblico sulle poltroncine dell’Ariston (in genere considerati sorta di morti imbalsamati, età media centocinque anni, ma quest’anno rimpianti come fossero le ballerine in perizoma del Carnevale di Rio). Non deve essere facile per niente, del resto se fosse facile non gli darebbero quella barca di soldi e lui non si potrebbe permettere di parlare manco fosse Luigi XIV qualche giorno prima che la testa finisse per rotolare sulle assi di un palco su cui qualcuno aveva montato una ghigliottina. Questo è il Festival Era ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) AMADEUS 4 Non deve essere facile presentare un Festival in piena era Covid. Tanto più se da mesi lo hai venduto come il Festival della Rinascita, il Festival della Ripartenza, quello che sarebbe stata l’edizione n° 70+1 e non la n° 71, e poi alla fine è tutto un fai il tampone, misura la febbre, metti la mascherina. In più senza manco uno straccio di pubblico sulle poltroncine dell’Ariston (in genere considerati sorta di morti imbalsamati, età media centocinque anni, ma quest’anno rimpianti come fossero le ballerine in perizoma del Carnevale di Rio). Non deve essere facile per niente, del resto se fosse facile non gli darebbero quella barca di soldi e lui non si potrebbe permettere di parlare manco fosse Luigi XIV qualche giornoche la testa finisse per rotolare sulle assi di un palco su cui qualcuno aveva montato una ghigliottina. Questo è il Festival Era ...

