Sanremo 2021, finisce a tarallucci e vino: Irama resta in gara col video delle prove. Ma il regolamento era chiaro

Dura lex, sed lex. Tradotto: il regolamento è chiaro, stacci. In questo anomalo Festival di Sanremo ci tocca addirittura scomodare un antico brocardo. Il riferimento è chiaramente al caso Irama: due collaboratori del giovane artista sono risultati positivi al tampone molecolare, circostanza che – secondo le prestabilite norme di carattere sanitario – avrebbe comportato l'esclusione della gara del suddetto cantante. Un 'emendamento' dell'ultima ora, però, lo ha salvato. Stamane, in conferenza stampa, il conduttore Amadeus aveva infatti proposto di tenere in gara Irama mandando in onda il video della sua prova generale. Ora è ufficiale: sarà proprio così. La soluzione è stata vincolata ad una modifica last ...

