Sanremo 2021 | buona la prima ma soltanto per Fiorello | Lauro e la Bertè Le canzoni non ‘graffiano’

'Teoricamente', in virtù degli 11 milioni e 176 mila telespettatori – pari al 46.4% di share – che ne hanno 'accompagnato la prima parte (lo scorso anno sono stati di più), tutto sommato l'avvio del Sanremo 2021 non ha tradito le aspettative. Poi, strada facendo, con la noia a prendere il sopravvento, nella seconda parte c'è stato un notevole crollo, come testimonia l'evidente calo a 4 milioni e 212 mila (47.8% di share). Intendiamoci, per essere una seconda serata è un successo, ma se ci riferiamo a Sanremo non è invece incoraggiante. Sanremo 2021: un cast che non ha 'catturato' le attenzioni degli italiani a casa Eppure, come abbiamo ripetuto in questi giorni, questa edizione minata dal Covid, ha dalla sua un vantaggio non indifferente: con il coprifuoco gli italiani sono tutti in ...

