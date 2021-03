Rai: Leu, 'Casellati e Fico avviino procedure per rinnovo Cda' (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "I presidenti di Camera e Senato Fico e Casellati attivino le procedure per rinnovare quatto componenti del Cda di nomina parlamentare. È necessario procedere spediti e evitate la proroga dell'attuale composizione dell'organo di governo della Rai". Lo affermano Loredana De Petris e Federico Fornaro, componenti Leu della commissione parlamentare di Vigilanza Rai. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "I presidenti di Camera e Senatoattivino leper rinnovare quatto componenti del Cda di nomina parlamentare. È necessario procedere spediti e evitate la proroga dell'attuale composizione dell'organo di governo della Rai". Lo affermano Loredana De Petris e Federico Fornaro, componenti Leu della commissione parlamentare di Vigilanza Rai.

