Polonia | assolte le attiviste Lgbt+ che mostrarono l' effige della Madonna con aureola arcobaleno

Liertà di espressione Il caso è stato visto income un test per la libertà di parola sotto un governo profondamente conservatore guidato dal partito Giustizia e Libertà, in un momento ...Il 2 marzo sono state finalmenteElbieta, Anna e Joanna, tre attiviste polacche finite sotto processo per "offesa ai valori religiosi" ai sensi dell'articolo 196 del codice penale e che rischiavano fino a due anni di carcere. ...I giudici polacchi hanno sentenziato che «non esiste reato» poiché «la loro azione mirava a porre l’attenzione sull’omofobia nella chiesa di Plock».(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Avevano esposto in Polonia un'icona della Madonna con un'aureola arcobaleno, riferimento al simbolo dell'attivismo per le rivendicazioni degli omosessuali, e per questo erano f ...