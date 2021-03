Per tutelare le vittime di violenza in rete non basta introdurre nuovi reati (Di mercoledì 3 marzo 2021) Hacker viola uno smartphone (Getty Images)L’introduzione di un nuovo reato da sola rischia di non bastare a tutelare adeguatamente le vittime di diffusione non consensuale di materiale intimo, detta impropriamente revenge porn. Occorre prevedere degli strumenti amministrativi paralleli che garantiscano la certezza dei rimedi e la rapidità della cancellazione dei contenuti illeciti. La vittima quando sporge querela per il reato di cui all’articolo 612-ter del codice penale chiede anche il sequestro preventivo del contenuto, ma la misura cautelare può risultare del tutto inefficace se nel frattempo il video è già stato condiviso e diffuso su altre piattaforme fino a diventare virale. Ultimamente i principali social network rimuovono sempre più spesso in tempi rapidi i contenuti sessualmente espliciti segnalati dalle ... Leggi su wired (Di mercoledì 3 marzo 2021) Hacker viola uno smartphone (Getty Images)L’introduzione di un nuovo reato da sola rischia di nonre aadeguatamente ledi diffusione non consensuale di materiale intimo, detta impropriamente revenge porn. Occorre prevedere degli strumenti amministrativi paralleli che garantiscano la certezza dei rimedi e la rapidità della cancellazione dei contenuti illeciti. La vittima quando sporge querela per il reato di cui all’articolo 612-ter del codice penale chiede anche il sequestro preventivo del contenuto, ma la misura cautelare può risultare del tutto inefficace se nel frattempo il video è già stato condiviso e diffuso su altre piattaforme fino a diventare virale. Ultimamente i principali social network rimuovono sempre più spesso in tempi rapidi i contenuti sessualmente espliciti segnalati dalle ...

