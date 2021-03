Pausini e Morricone illuminano Sanremo. Ma non bastano a far decollare lo show (di L. Varlese) (Di giovedì 4 marzo 2021) Amadeus e Fiorello ci provano con i palloncini a colorare la platea di Sanremo. E così la seconda serata si apre con un tentativo amaro (lo riconoscerà lo stesso Fiorello più tardi, ndr) di animare un Festival che fino a questo momento ha regalato poche emozioni, complice un teatro completamente vuoto. Fatta salva, naturalmente, l’orchestra che ricopre un po’ tutti i ruoli, anche quello del pubblico. Purtroppo per i padroni di casa, tuttavia, anche questa volta la complicità fra i due non basta: lo spettacolo è un po’ più brillante, ma appare comunque “spuntato”. Fiorello dal palco urla ai politici: “Fate presto con i vaccini per mettere fine all’incubo” e in questo grido disperato è racchiuso il senso di tutto. Come a dire ‘ci stiamo provando a sopravvivere, ma vogliamo tornare a vivere’. Condividiamo tutti. The show Must Go On. E così via alla gara. ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 marzo 2021) Amadeus e Fiorello ci provano con i palloncini a colorare la platea di. E così la seconda serata si apre con un tentativo amaro (lo riconoscerà lo stesso Fiorello più tardi, ndr) di animare un Festival che fino a questo momento ha regalato poche emozioni, complice un teatro completamente vuoto. Fatta salva, naturalmente, l’orchestra che ricopre un po’ tutti i ruoli, anche quello del pubblico. Purtroppo per i padroni di casa, tuttavia, anche questa volta la complicità fra i due non basta: lo spettacolo è un po’ più brillante, ma appare comunque “spuntato”. Fiorello dal palco urla ai politici: “Fate presto con i vaccini per mettere fine all’incubo” e in questo grido disperato è racchiuso il senso di tutto. Come a dire ‘ci stiamo provando a sopravvivere, ma vogliamo tornare a vivere’. Condividiamo tutti. TheMust Go On. E così via alla gara. ...

Journal_dis_bis : RT @HuffPostItalia: Laura Pausini e Ennio Morricone illuminano Sanremo. Ma non bastano a far decollare lo show (di L. Varlese) https://t.co… - HuffPostItalia : Laura Pausini e Ennio Morricone illuminano Sanremo. Ma non bastano a far decollare lo show (di L. Varlese) - Marco_Coso : Ah beh. In effetti dopo: Marcella Bella Gigliola Cinquetti Fausto Leali Laura Pausini Il volo Il musicista di Morri… - lillydessi : #Sanremo2021, la #diretta della seconda serata. #Pausini #superstar. #Omaggio a #Morricone - La Stampa… - 32Magico : Sanremo 2021, la diretta della seconda serata. Pausini superstar. Omaggio a Morricone - La StampaNotizie principali… -