Paola Turci fa coming out? La storia con Francesca Pascale | “Sono lesbica e anche etero | amo chi voglio”

Paola Turci intervistata tra le pagine del settimanale F, dopo mesi di "pettegolezzi" avrebbe fatto il suo coming out confermando di avere una relazione d'amore con Francesca Pascale e di essere, giustamente, libera di amare chi vuole. Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai...

