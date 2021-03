Nadia Urbinati a TPI: “Fuori i renziani dal Pd. Se cade Zingaretti cade il partito” (Di mercoledì 3 marzo 2021) La professoressa della Columbia University Nadia Urbinati commenta a TPI la crisi che attraversa il partito democratico, tra le polemiche sulle nomine di ministri e sottosegretari nel governo Draghi e il fuoco amico della base riformista, che vorrebbe la testa di Zingaretti. Secondo Urbinati la lotta interna al Pd è dovuta alla debolezza strutturale di un partito in cui la segreteria romana non controlla i territori, nato per governare in un sistema maggioritario che non esiste. Per questo motivo è necessaria una riforma dello statuto e che il Pd “prendi in mano la bandiera della giustizia sociale” contrapposta al progetto liberale di Renzi, “a cui occorre opporvi un partito social democratico”. Professoressa Urbinati, il Pd è uscito fortemente ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 marzo 2021) La professoressa della Columbia Universitycommenta a TPI la crisi che attraversa ildemocratico, tra le polemiche sulle nomine di ministri e sottosegretari nel governo Draghi e il fuoco amico della base riformista, che vorrebbe la testa di. Secondola lotta interna al Pd è dovuta alla debolezza strutturale di unin cui la segreteria romana non controlla i territori, nato per governare in un sistema maggioritario che non esiste. Per questo motivo è necessaria una riforma dello statuto e che il Pd “prendi in mano la bandiera della giustizia sociale” contrapposta al progetto liberale di Renzi, “a cui occorre opporvi unsocial democratico”. Professoressa, il Pd è uscito fortemente ...

