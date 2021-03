Molestie | bufera sul governatore di New York Cuomo | ' Non mi dimetto'

Ticinonline : Guai a non finire per il Governatore #cuomo #molestie #bufera #accusa #governatore #newyork #statiuniti… - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Molestie bufera

'Mai toccato nessuno, mi scuso se ho fatto sentire qualcuno a disagio' si è difeso l'esponente democratico respingendo le richieste di fare un passo indietro... a maggior ragione poiché 'vittima di' lei stessa, ma non si arrende. 'Chiamando le cose ... In primo luogo lasugli orecchini, che una fonte vicina a Meghan sostenne all'epoca le fossero ...Secondo il Times, che ha raccolto diverse fonti, la duchessa di Sussex si sarebbe inoltre resa protagonista di episodi di "bullismo, maltrattando il suo staff ...“Posso baciarti?” avrebbe chiesto Andrew Cuomo, conosciuto Governatore di New York, ad Anna Ruch di 33 anni, durante un banchetto di nozze nel 2019 a cui entrambi partecipavano come ospiti. Secondo il ...