Milano: assessore Lombardia De Corato, 'esposto in Procura per fatti Darsena' (Di mercoledì 3 marzo 2021) Milano, 3 mar. (Adnkronos) - "Presenterò un esposto alla Procura della Repubblica di Milano per segnalare che come è stato fatto per domenica scorsa e come sarà fatto anche per il prossimo fine settimana, si sarebbe potuto fare anche sabato 27 febbraio evitando così i prevedibili ammassamenti e, persino, il rave party che hanno avuto luogo in Darsena. Qualcuno dovrà rispondere alla Magistratura per i mancati interventi e per gli assembramenti”. Lo annuncia afferma così il consigliere comunale di Fdi a Milano e assessore della Regione Lombardia alla Sicurezza, Riccardo De Corato. "Mi domando come mai il dispositivo di sicurezza per l'area Darsena-Navigli, che il Comitato Sicurezza riunito in Prefettura oggi ha deciso di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021), 3 mar. (Adnkronos) - "Presenterò unalladella Repubblica diper segnalare che come è stato fatto per domenica scorsa e come sarà fatto anche per il prossimo fine settimana, si sarebbe potuto fare anche sabato 27 febbraio evitando così i prevedibili ammassamenti e, persino, il rave party che hanno avuto luogo in. Qualcuno dovrà rispondere alla Magistratura per i mancati interventi e per gli assembramenti”. Lo annuncia afferma così il consigliere comunale di Fdi adella Regionealla Sicurezza, Riccardo De. "Mi domando come mai il dispositivo di sicurezza per l'area-Navigli, che il Comitato Sicurezza riunito in Prefettura oggi ha deciso di ...

MalangoneMario : RT @frenkevita: L'ex assessore lombardo Massimo Garavaglia indagato per danno erariale - frenkevita : L'ex assessore lombardo Massimo Garavaglia indagato per danno erariale - Falla_Girare : RT @MiTomorrow: L'assessore all'Educazione sollecita la Regione per vaccinare gli insegnanti: il video ?? #milano #vaccini #insegnanti #scu… - lcapiz : RT @DebbyGiovanati: Mio breve articolo sull'assenza dell'Assessore alla Sicurezza di #Milano #chilhavisto - carlo_grella : RT @DebbyGiovanati: Mio breve articolo sull'assenza dell'Assessore alla Sicurezza di #Milano #chilhavisto -

Ultime Notizie dalla rete : Milano assessore VACCINAZIONI ANTI - COVID. IN BRIANZA 12.000 SOMMINISTRAZIONI AL GIORNO Milano, 03 marzo 2021 - L'assessore regionale alla Ricerca, Istruzione, Università e Innovazione Fabrizio Sala, coordinatore del Tavolo territoriale regionale per la Brianza, commenta la presentazione ...

L'assessore non parla ai suoi uffici, salta installazione dissuasori velocità ...a via Pitagora viene usata da tanti automobilisti come alternativa alla trafficata Corso Milano (ne ... e con mia grande sorpresa il dirigente, a cui evidentemente l'assessore non aveva dato alcun input ...

Milano: assessore Lombardia De Corato, 'esposto in Procura per fatti Darsena' Il Tempo Vaccinazione di massa, la Lombardia cambia strategia Bertolaso cambia strategia: "Da domani partiremo in 14 Comuni di Bergamo e 8 di Brescia oltre a Viggiù. Si comincia con chi ha tra i 60 e i 79 anni ...

Covid, F. Sala: in Brianza 4 centri vaccinali, grande risposta Milano, 3 mar. (askanews) - "In Brianza sono stati individuati quattro centri massivi per le vaccinazioni: Polaris a Carate Brianza, l'autodromo di Monza, l'Area Ex Philips sempre a Monza e Lario Fier ...

, 03 marzo 2021 - L'regionale alla Ricerca, Istruzione, Università e Innovazione Fabrizio Sala, coordinatore del Tavolo territoriale regionale per la Brianza, commenta la presentazione ......a via Pitagora viene usata da tanti automobilisti come alternativa alla trafficata Corso(ne ... e con mia grande sorpresa il dirigente, a cui evidentemente l'non aveva dato alcun input ...Bertolaso cambia strategia: "Da domani partiremo in 14 Comuni di Bergamo e 8 di Brescia oltre a Viggiù. Si comincia con chi ha tra i 60 e i 79 anni ...Milano, 3 mar. (askanews) - "In Brianza sono stati individuati quattro centri massivi per le vaccinazioni: Polaris a Carate Brianza, l'autodromo di Monza, l'Area Ex Philips sempre a Monza e Lario Fier ...