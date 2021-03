LIVE Sci alpino, Prova Discesa Saalbach in DIRETTA: Paris insegue Mayer ad un centesimo. 5° Buzzi (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. 10.74: Matthias Mayer è stato il più veloce nella prima Prova della Discesa di Saalbach. Ottima prestazione anche di Dominik Paris, secondo ad un solo centesimo dall’austriaco. Terzi a pari merito l’austriaco Daniel Danklmaier ed il francese Matthieu Bailet (+0.28), che hanno preceduto un ottimo Emanuele Buzzi (+0.46). 10.45: BRAVISSIMO Buzzi! Quinto posto per l’azzurro, che ha accusato un ritardo di 46 centesimi da Mayer. 10.42: Tra poco toccherà anche al quarto ed ultimo italiano, Emanuele Buzzi. 10.38: Altro inserimento con un pettorale alto (28) per l’austriaco ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. 10.74: Matthiasè stato il più veloce nella primadelladi. Ottima prestazione anche di Dominik, secondo ad un solodall’austriaco. Terzi a pari merito l’austriaco Daniel Danklmaier ed il francese Matthieu Bailet (+0.28), che hanno preceduto un ottimo Emanuele(+0.46). 10.45: BRAVISSIMO! Quinto posto per l’azzurro, che ha accusato un ritardo di 46 centesimi da. 10.42: Tra poco toccherà anche al quarto ed ultimo italiano, Emanuele. 10.38: Altro inserimento con un pettorale alto (28) per l’austriaco ...

