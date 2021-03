Lazio, tegola Lazzari: condizioni e tempi di recupero (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sperava in notizie migliori la Lazio per quanto riguarda le condizioni dell'esterno Manuel Lazzari. Il calciatore, infortunatosi nel corso della sfida contro il Bologna, ha effettuato i controlli di rito che hanno evidenziato un infortunio al polpaccio."Lo staff medico della S.S.Lazio comunica che il calciatore Manuel Lazzari, durante l'incotro di calcio Bologna-Lazio, ha riportato un trauma elongativo a carico del polpaccio destro. È stato da subito sottoposto agli accertamente alle cure e a costante monitoraggio clinico per valutare i tempi della ripresa dell'attività". Questo il comunicato del club biancoceleste sulle condizioni del classe 1993 che salterà con certezza il prossimo impegno di campionato ma spera di recuperare per i successivi match, ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sperava in notizie migliori laper quanto riguarda ledell'esterno Manuel. Il calciatore, infortunatosi nel corso della sfida contro il Bologna, ha effettuato i controlli di rito che hanno evidenziato un infortunio al polpaccio."Lo staff medico della S.S.comunica che il calciatore Manuel, durante l'incotro di calcio Bologna-, ha riportato un trauma elongativo a carico del polpaccio destro. È stato da subito sottoposto agli accertamente alle cure e a costante monitoraggio clinico per valutare idella ripresa dell'attività". Questo il comunicato del club biancoceleste sulledel classe 1993 che salterà con certezza il prossimo impegno di campionato ma spera di recuperare per i successivi match, ...

