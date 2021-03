Google annuncia una svolta storica: stop al tracciamento degli utenti (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tramite un post sul suo blog ufficiale, Google ha annunciato ufficialmente che bloccherà il tracciamento degli utenti sul web Negli ultimi anni, si è parlato sempre più spesso di privacy su internet. I dati degli utenti sono praticamente disponibili ovunque, con le multinazionali che li sfruttano per campagne pubblicitarie e non solo. Si sta cercando L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tramite un post sul suo blog ufficiale,hato ufficialmente che bloccherà ilsul web Negli ultimi anni, si è parlato sempre più spesso di privacy su internet. I datisono praticamente disponibili ovunque, con le multinazionali che li sfruttano per campagne pubblicitarie e non solo. Si sta cercando L'articolo proviene da Inews.it.

