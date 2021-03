Gasperini elogia Ilicic: “Se non fa la nonna può battere il suo record di gol. Dà l’impressione di accontentarsi” (Di giovedì 4 marzo 2021) Intervenuto a Sky Sport dopo il 5-1 al Crotone, Gian Piero Gasperini, ha parlato di Josip Ilicic: “E’ stato bravissimo. Se si allena con continuità e non fa la nonna, è bravissimo. E’ riconosciuto da tutti il suo talento. Deve migliorare il suo record di gol ora: ha avuto opportunità, dà sempre l’impressione di accontentarsi dopo un gol. Difficilmente fa le doppiette, stasera ne ha sbagliati un paio anche facili”. Foto: Atalanta twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 marzo 2021) Intervenuto a Sky Sport dopo il 5-1 al Crotone, Gian Piero, ha parlato di Josip: “E’ stato bravissimo. Se si allena con continuità e non fa la, è bravissimo. E’ riconosciuto da tutti il suo talento. Deve migliorare il suodi gol ora: ha avuto opportunità, dà sempredidopo un gol. Difficilmente fa le doppiette, stasera ne ha sbagliati un paio anche facili”. Foto: Atalanta twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

