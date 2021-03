Fuori da M5S, Di Battista vale il 5%. I dati Swg (Di mercoledì 3 marzo 2021) Non solo Conte. Se il Movimento 5 Stelle guidato dall’ex premier potrebbe raggiungere il 22% dei consensi, un eventuale movimento guidato da Alessandro Di Battista disporrebbe di un bacino elettorale del 5%. Numeri ipotetici (raccolti da Swg), certo, ma che danno un’idea di come si potrebbe spostare il consenso in quella fetta di elettori che hanno guardato al Movimento 5 Stelle e che, dopo il voto di fiducia al governo Draghi che ha spaccato in due i grillini, potrebbero ritrovarsi con due offerte diverse: il partito della fiducia a Draghi e il partito della non fiducia. La crisi interna al movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio sembra arrivata a un punto di svolta, insomma. Mentre si muove attorno a Conte la riorganizzazione di quello che dovrebbe diventare il Movimento del futuro, è di oggi la notizia del centesimo abbandono di un parlamentare ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 marzo 2021) Non solo Conte. Se il Movimento 5 Stelle guidato dall’ex premier potrebbe raggiungere il 22% dei consensi, un eventuale movimento guidato da Alessandro Didisporrebbe di un bacino elettorale del 5%. Numeri ipotetici (raccolti da Swg), certo, ma che danno un’idea di come si potrebbe spostare il consenso in quella fetta di elettori che hanno guardato al Movimento 5 Stelle e che, dopo il voto di fiducia al governo Draghi che ha spaccato in due i grillini, potrebbero ritrovarsi con due offerte diverse: il partito della fiducia a Draghi e il partito della non fiducia. La crisi interna al movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio sembra arrivata a un punto di svolta, insomma. Mentre si muove attorno a Conte la riorganizzazione di quello che dovrebbe diventare il Movimento del futuro, è di oggi la notizia del centesimo abbandono di un parlamentare ...

giannipittella : L’alleanza PD-M5S-LeU non è sufficiente perché lascia fuori i riformisti. Lo affermo in un'intervista rilasciata a… - borghi_claudio : @Tradecon1 @TassoniValerio @PoloTorp @LoreCh__ Ma non diciamo cretinate... anche i sassi sapevano che il piano era… - RobertoDorini : @La7tv @tagadala7 Il fatto che il @M5S_Camera non abbia candidati al di fuori di #Conte, dà la misura di quale arm… - AnnaB1947 : RT @gaNerone50: @myrtamerlino secondo me se lasciava Arcuri il suo giudizio sarebbe stato positivo su #Draghi comunque se in 2 settimane… - GioielloEgidio : RT @gaNerone50: @myrtamerlino secondo me se lasciava Arcuri il suo giudizio sarebbe stato positivo su #Draghi comunque se in 2 settimane… -