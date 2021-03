Dio come ti amo: il testo della canzone di Gigliola Cinquetti a Sanremo 2021 (Di mercoledì 3 marzo 2021) DIO come TI AMO testo – Stasera, mercoledì 3 marzo, Gigliola Cinquetti, tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2021, si esibisce sulle note del brano Dio come ti amo. Di seguito il testo integrale del brano: Nel cielo passano le nuvoleChe vanno verso il mareSembrano fazzoletti bianchiChe salutano il nostro amoreDio, come ti amoNon è possibileAvere fra le bracciaTanta felicitàBaciare le tue labbraChe odorano di ventoNoi due innamoraticome nessuno al mondoDio, come ti amoMi vien da piangereIn tutta la mia vitaNon ho provato maiUn bene così caroUn bene così veroChi può fermare il fiumeChe corre verso il mareLe rondini del cieloChe vanno verso il soleChi può cambiar l’amoreL’amore mio per teDio, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 marzo 2021) DIOTI AMO– Stasera, mercoledì 3 marzo,, tra gli ospiti del Festival di, si esibisce sulle note del brano Dioti amo. Di seguito ilintegrale del brano: Nel cielo passano le nuvoleChe vanno verso il mareSembrano fazzoletti bianchiChe salutano il nostro amoreDio,ti amoNon è possibileAvere fra le bracciaTanta felicitàBaciare le tue labbraChe odorano di ventoNoi due innamoratinessuno al mondoDio,ti amoMi vien da piangereIn tutta la mia vitaNon ho provato maiUn bene così caroUn bene così veroChi può fermare il fiumeChe corre verso il mareLe rondini del cieloChe vanno verso il soleChi può cambiar l’amoreL’amore mio per teDio, ...

