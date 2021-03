Diffidati Sassuolo-Napoli | azzurri a rischio squalifica in vista del Bologna

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Idiper quanto riguarda gliche sono aindel. Due giocatori in caso di ammonizione sarebberoti indella sfida contro i rossoblu: si tratta del terzino destro Giovanni Di Lorenzo e dell’attaccante Hirving Lozano, quest’ultimo però non sarà a disposizione per infortunio, quindi un solo giocatore di fatto a. SportFace.

