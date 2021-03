Daydreamer anticipazioni dall’8 al 12 marzo 2021: Yigit chiede a Sanem di sposarlo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il destino sembra non aver pietà per l’amore di Can e Sanem, in quanto i protagonisti di Daydreamer saranno nuovamente messi alla prova nelle prossime puntate. Negli episodi dall’8 al 12 marzo 2021, inizialmente li vedrete riavvicinarsi con un accadimento al quanto divertente, ma purtroppo poco dopo Yigit spezzerà quello che sembrava fosse un riavvicinamento. Dalle trame infatti scopriamo che Yigit farà un gesto eclatante per paura di perdere Sanem, riuscendo così a creare distanza tra la Aydin e il Divit. Ecco quello che succederà nelle puntate di Daydreamer in onda da lunedì 8ª venerdì 12 marzo 2021 Lunedì 8 marzo 2021– Sanem si trova nel bosco ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il destino sembra non aver pietà per l’amore di Can e, in quanto i protagonisti disaranno nuovamente messi alla prova nelle prossime puntate. Negli episodial 12, inizialmente li vedrete riavvicinarsi con un accadimento al quanto divertente, ma purtroppo poco dopospezzerà quello che sembrava fosse un riavvicinamento. Dalle trame infatti scopriamo chefarà un gesto eclatante per paura di perdere, riuscendo così a creare distanza tra la Aydin e il Divit. Ecco quello che succederà nelle puntate diin onda da lunedì 8ª venerdì 12Lunedì 8si trova nel bosco ...

