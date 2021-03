Crotone, Cosmi: «Difficile cominciare con l’Atalanta. Credo nella salvezza» (Di giovedì 4 marzo 2021) Serse Cosmi ha parlato al termine di Atalanta-Crotone Serse Cosmi, allenatore del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa 5-1 in casa dell’Atalanta. DIFFICOLTA – «Volevo capire quello che questa squadra ha dentro sotto l’aspetto tattico, tecnico e psicologico. l’Atalanta ha dimostrato il suo strapotere. Ho capito che non si possono affrontare partite senza sette giocatori importanti. Spero di recuperare Benali entro pochi giorni. Mancavano tanti titolari che hanno le qualità per essere protagonisti». salvezza – «Oggi avremmo anche potuto giocare una partita diversa e perderla lo stesso. l’Atalanta ha l’abilità di riconquistare palla. Ilicic e Muriel li ho visti ancora meglio di quando li allenavo io. Certo che ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Serseha parlato al termine di Atalanta-Serse, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa 5-1 in casa del. DIFFICOLTA – «Volevo capire quello che questa squadra ha dentro sotto l’aspetto tattico, tecnico e psicologico.ha dimostrato il suo strapotere. Ho capito che non si possono affrontare partite senza sette giocatori importanti. Spero di recuperare Benali entro pochi giorni. Mancavano tanti titolari che hanno le qualità per essere protagonisti».– «Oggi avremmo anche potuto giocare una partita diversa e perderla lo stesso.ha l’abilità di riconquistare palla. Ilicic e Muriel li ho visti ancora meglio di quando li allenavo io. Certo che ...

ferrazza : Serse Cosmi è il nuovo allenatore del Crotone. Manterrà comunque la presidenza della Regione Emilia Romagna. - DiMarzio : #Cosmi già in viaggio per #Crotone, confermato: ultimi dettagli da sistemare, domani primo allenamento @SkySport - DiMarzio : Il #Crotone ha scelto #Cosmi: mercoledì il debutto contro l'Atalanta - TuttoMercatoWeb : Crotone, Cosmi: 'Salvezza? Ci credo ma non possiamo fare a meno di sette titolari' - sportface2016 : #Crotone, #Cosmi: 'Oggi mancavano Ounas, Di Carmine, Benali, Molina, tutti giocatori che hanno fatto spesso i titol… -