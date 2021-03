Covid, Salmaso: “Varianti non bucano le mascherine” (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Le contromisure” per evitare la diffusione del coronavirus “sono sempre le stesse, perché le Varianti” Covid “non bucano le mascherine. Certo è che le mascherine devono essere messe bene, devono essere adeguate e in grado di filtrare quello che devono filtrare, non devono essere vecchie, devono essere quelle più efficaci. E addirittura mettetene due, una sull’altra. La distanza di un metro e mezzo era tarata sulle droplets, ma ora sappiamo che il coronavirus si diffonde per aerosol e quindi rimane sospeso nell’aria. Bisogna far ventilare gli ambienti molto spesso per questo”. Lo ha precisato Stefania Salmaso, epidemiologa dell’Associazione italiana di epidemiologia (Aie), ospite di ‘Agorà’ su RaiTre. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Le contromisure” per evitare la diffusione del coronavirus “sono sempre le stesse, perché le“nonle. Certo è che ledevono essere messe bene, devono essere adeguate e in grado di filtrare quello che devono filtrare, non devono essere vecchie, devono essere quelle più efficaci. E addirittura mettetene due, una sull’altra. La distanza di un metro e mezzo era tarata sulle droplets, ma ora sappiamo che il coronavirus si diffonde per aerosol e quindi rimane sospeso nell’aria. Bisogna far ventilare gli ambienti molto spesso per questo”. Lo ha precisato Stefania, epidemiologa dell’Associazione italiana di epidemiologia (Aie), ospite di ‘Agorà’ su RaiTre. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos : #Covid, Salmaso: '#Varianti non bucano le mascherine' - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid, Salmaso: '#Varianti non bucano le mascherine' - lifestyleblogit : Covid, Salmaso: 'Varianti non bucano le mascherine' - - GiorgioAntonel1 : RT @Adnkronos: #Covid, Salmaso: '#Varianti non bucano le mascherine' - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Covid, Salmaso: '#Varianti non bucano le mascherine' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Salmaso Covid, Salmaso: "Varianti non bucano le mascherine" ... perché le varianti" covid "non bucano le mascherine. Certo è che le mascherine devono essere messe ... Lo ha precisato Stefania Salmaso , epidemiologa dell'Associazione italiana di epidemiologia (Aie), ...

Covid vaccino, La Vecchia: "Vaccinare gli anziani è strategico" ... è emerso che solo l'1,1% dei morti da Covid ha meno di 50 anni e solo il 3,1% non aveva altre ... Secondo Stefania Salmaso, epidemiologa dell'Associazione italiana di epidemiologia, 'intervenire sarebbe ...

Covid, Salmaso: "Varianti non bucano le mascherine" Adnkronos Covid vaccino, La Vecchia: "Vaccinare gli anziani è strategico" "Vaccinare gli over 80 e successivamente gli over 70 è la strategia più semplice e che maggiormente riduce il dramma del Covid", ha dichiarato il professore ordinario di epidemiologia a Milano, commen ...

Silvolley, esordio amaro: il derby dell’Alta è del Massanzago Rinviata Tmb Monselice-Kioene per un caso di positività Valsugana battuto dal Ferrara Tra le donne, ko dell’Alta Fratte In B2 Alia Aduna travolgente ...

... perché le varianti""non bucano le mascherine. Certo è che le mascherine devono essere messe ... Lo ha precisato Stefania, epidemiologa dell'Associazione italiana di epidemiologia (Aie), ...... è emerso che solo l'1,1% dei morti daha meno di 50 anni e solo il 3,1% non aveva altre ... Secondo Stefania, epidemiologa dell'Associazione italiana di epidemiologia, 'intervenire sarebbe ..."Vaccinare gli over 80 e successivamente gli over 70 è la strategia più semplice e che maggiormente riduce il dramma del Covid", ha dichiarato il professore ordinario di epidemiologia a Milano, commen ...Rinviata Tmb Monselice-Kioene per un caso di positività Valsugana battuto dal Ferrara Tra le donne, ko dell’Alta Fratte In B2 Alia Aduna travolgente ...