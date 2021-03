Covid, Locatelli: “Variante inglese più contagiosa in bambini e giovani fino a 19 anni, ma non è più grave” (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Abbiamo anche noi evidenze chiare sul fatto che la Variante inglese” sia più trasmissibile “nelle fasce di età comprese tra i 10 e i 19 anni, ma anche tra i 6 e 10 anni” nelle quali “vi è un aumento del numero di casi infetti come Sars-Covid 2“, così il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, intervenendo durante la conferenza stampa sul nuovo Dpcm che si è tenuta a Palazzo Chigi. “Questo maggiore potere infettante o contagiante non si associa a patologia più grave”, assicura però Locatelli che, per dare un messaggio “chiaro” sottolinea: “I bambini restano fortunatamente risparmiati dalle forme più gravi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Abbiamo anche noi evidenze chiare sul fatto che la” sia più trasmissibile “nelle fasce di età comprese tra i 10 e i 19, ma anche tra i 6 e 10” nelle quali “vi è un aumento del numero di casi infetti come Sars-2“, così il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco, intervenendo durante la conferenza stampa sul nuovo Dpcm che si è tenuta a Palazzo Chigi. “Questo maggiore potere infettante o contagiante non si associa a patologia più”, assicura peròche, per dare un messaggio “chiaro” sottolinea: “Irestano fortunatamente risparmiati dalle forme più gravi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

