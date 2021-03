Come l’emoji del mattone è diventata un simbolo di destra su Twitter (Di mercoledì 3 marzo 2021) Da qualche mese in Italia si è diffuso un enigma, degno di nota se vogliamo capire l’humus culturale del paese: il mattone nel profilo di qualche centinaio (o forse migliaio) di utenti su Twitter. Sembrerà un dettaglio di poco conto, eppure dai dettagli della comunicazione in rete possiamo studiare cosa pensano, e Come si muovono, alcune sotto-tribù del pensiero dissidente nell’emergenza pandemica. Un mattoncino di colore marrone, quello degli emoji, è comparso agli inizi di febbraio al fianco di alcuni nickname, perlopiù appartenenti a uomini e spesso già dotati di altri simboli politicamente caratterizzati: la bandiera tricolore, ad esempio – che da noi è senza dubbio un segno dell’utenza destrorsa – e le tre stelline, solitamente un riconoscimento per i seguaci di QAnon e dell’ex presidente Donald Trump. Gli utenti col mattoncino ... Leggi su wired (Di mercoledì 3 marzo 2021) Da qualche mese in Italia si è diffuso un enigma, degno di nota se vogliamo capire l’humus culturale del paese: ilnel profilo di qualche centinaio (o forse migliaio) di utenti su. Sembrerà un dettaglio di poco conto, eppure dai dettagli della comunicazione in rete possiamo studiare cosa pensano, esi muovono, alcune sotto-tribù del pensiero dissidente nell’emergenza pandemica. Un mattoncino di colore marrone, quello degli emoji, è comparso agli inizi di febbraio al fianco di alcuni nickname, perlopiù appartenenti a uomini e spesso già dotati di altri simboli politicamente caratterizzati: la bandiera tricolore, ad esempio – che da noi è senza dubbio un segno dell’utenza destrorsa – e le tre stelline, solitamente un riconoscimento per i seguaci di QAnon e dell’ex presidente Donald Trump. Gli utenti col mattoncino ...

