Chi è la compagna di Zlatan Ibrahimovic, Helena Seger: "Ha sacrificato la sua carriera" (Di mercoledì 3 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic convive dal 2001 con Helena Seger, ex modella svedese: ecco chi è la compagna di uno degli ospiti fissi del Festival di Sanremo. Zlatan Ibrahimovic è uno degli ospiti fissi scelti da Amadeus per Sanremo 2021: il calciatore del Milan convive da venti anni con Helena Seger Ecco chi è la compagna e madre dei due figli del campione di calcio e stella della kermesse canora italiana. Helena Seger è nata il 25 agosto del 1970 a Lindesberg, in Svezia. È alta 1 metro e 65 centimetri ed è del segno della Vergine, ha un fratello di nome Henrik e una sorella di nome Karin. La compagna di Zlatan, che è di undici anni più giovane del calciatore, ha ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 marzo 2021)convive dal 2001 con, ex modella svedese: ecco chi è ladi uno degli ospiti fissi del Festival di Sanremo.è uno degli ospiti fissi scelti da Amadeus per Sanremo 2021: il calciatore del Milan convive da venti anni conEcco chi è lae madre dei due figli del campione di calcio e stella della kermesse canora italiana.è nata il 25 agosto del 1970 a Lindesberg, in Svezia. È alta 1 metro e 65 centimetri ed è del segno della Vergine, ha un fratello di nome Henrik e una sorella di nome Karin. Ladi, che è di undici anni più giovane del calciatore, ha ...

