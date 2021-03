“Che botta” Il risveglio per Amadeus e Fiorello è amarissimo: la notizia è di poco fa. Cos’è successo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ha ufficialmente preso il via il tanto atteso quanto polemizzato Festival di Sanremo, ma a quanto pare l’inizio non è stato dei migliori. Nonostante tutte le buone intenzioni di Amadeus, che ha esordito con: Sanremo l’ho fatto con tutto me stesso e l’aiuto di molte persone, con più forza e determinazione dello scorso anno. Rispettando ogni regola, pensando a chi vive di musica, televisione e spettacolo. Pensando al Paese reale che sta lottando per ritrovarsi. Un notevole calo di ascolti La prima puntata della 71esima edizione della kermesse musicale è andata in onda martedì 2 marzo, ma gli ascolti non sono stati quelli sperati, anzi, si è registrato un calo rispetto alle edizioni precedenti così, come riporta GossipeTv, nella prima serata Sanremo ha visto: 11.176.000 telespettatori pari al 46,35% di share nella prima parte, mentre nella seconda ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ha ufficialmente preso il via il tanto atteso quanto polemizzato Festival di Sanremo, ma a quanto pare l’inizio non è stato dei migliori. Nonostante tutte le buone intenzioni di, che ha esordito con: Sanremo l’ho fatto con tutto me stesso e l’aiuto di molte persone, con più forza e determinazione dello scorso anno. Rispettando ogni regola, pensando a chi vive di musica, televisione e spettacolo. Pensando al Paese reale che sta lottando per ritrovarsi. Un notevole calo di ascolti La prima puntata della 71esima edizione della kermesse musicale è andata in onda martedì 2 marzo, ma gli ascolti non sono stati quelli sperati, anzi, si è registrato un calo rispetto alle edizioni precedenti così, come riporta GossipeTv, nella prima serata Sanremo ha visto: 11.176.000 telespettatori pari al 46,35% di share nella prima parte, mentre nella seconda ...

