Caos Vaccini, 1,2 milioni di dosi “dimenticate” in freezer e over 70 fuori dal piano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Conte prima e Draghi poi, con Arcuri e von der Leyen in mezzo. Non sono riusciti a fare un piano serio per la vaccinazione. L’Italia è indietro anni luce e le scelte che sono state fatte scontentano praticamente tutti. E mentre il dibattito sembra concentrarsi sull’alibi della scarsa quantità dei Vaccini e sui ritardi delle industrie, pochi sottolineano che il vero problema è l’organizzazione. L’Italia, infatti, non riesce a utilizzare rapidamente tutte le fiale già ricevute. Spiega molto bene Michele Bocci su Repubblica che si tratta di “circa un milione e 200 mila dosi di AstraZeneca” che si trovano ancora nei frigoriferi. “In generale, più del 30% dei Vaccini arrivati non sono stati somministrati”.



