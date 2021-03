Ardea | Comune ‘sotto sequestro’ per 8 ore | 30 agenti tra Polizia Locale anche di Roma e Capitaneria di Porto setacciano gli uffici

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Blitz congiunto adoggi, 3 marzo, degli uomini delladidi Torvaianica, delladie delladiCapitale, su mandato della Procura della Repubblica di Velletri: glisono arrivati in mattinata – in ordine sparso – neglicomunali, sequestrando diversi faldoni contenenti atti amministrativi. Tra glipresenti c’eral’ex comandante e dirigente dellaSergio Ierace, che ha condotto l’operazione. Durante le operazioni svolte dadinessuno ...

'Dal primo marzo sarò operativo presso il Comune di Roma. Si conclude così il mio servizio alla Cittadinanza di Ardea. Ho cercato senza riserve e con la massima dedizione di soddisfare la richiesta ..."Collaborare per far ripartire i servizi per i cittadini è stato sempre un punto fermo del Pd, il quale s'impegna per il bene senza badare alle appartenenze. Dopo mesi di intensa attività di collaborazione con la Regione Lazio e l'amministrazione comunale, il nostro consigliere ...Le sostituzioni vengono effettuate lungo tutte le tratte coperte dal servizio e corrispondenti agli assi viari principali di Ardea ...