Amadeus | “Ibra mi ha detto di essere stanco dopo ieri sera Strano | in campo non lo è mai”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Il conduttore del Festival di Sanremo,la primata andata in scena, nella conferenza stampa odierna in vista della secondata prevista per sta, ha parlato anche dell’esordio di Zlatanhimovic sul palco dell’Ariston: “Zlatan è un ragazzo molto intelligente e l’italiano lo capisce bene, mi ha sorpreso perchè ha dimostrato di saper tenere bene il palco, lui in primis ha chiesto di avere un ingresso “discreto” nel mondo dello spettacolo. Siamo soddisfatti e contenti di quanto ha fatto, ha un sorriso contagioso. Stasi collegherà da Milano e domani tornerà qui., alla fine dellata mi ha confidato di, una ...

stanzaselvaggia : Lui, IBRA, con una carriera ultraterrena, “Dio”, “seguaci”, “statua”, “padrone di casa”. Lei, Matilda, 25 già lanci… - Raiofficialnews : “Amadeus mi ha chiesto semplicemente di essere me stesso, ed è questo che porterò stasera a @SanremoRai. Sono molto… - Raiofficialnews : “È un giorno che aspettavamo da tempo, finalmente è arrivato il #2marzo. Stasera sono felice di essere con… - LazionewsEu : Amadeus: “Ibra a fine serata mi ha confidato di esser stanco” #Lazio #Lazionews #SSLazio #LazioNewseu #Amadeus… - Roberto76772638 : RT @stanzaselvaggia: Lui, IBRA, con una carriera ultraterrena, “Dio”, “seguaci”, “statua”, “padrone di casa”. Lei, Matilda, 25 già lanciata… -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus Ibra

Su? Diparla: 'E' un ragazzo intelligente e capisce bene l'italiano ma Fiorello parla in fretta… lui per primo ha chiesto di avere un ingresso 'discreto' in questo mondo ...La performance dello svedese non è stata apprezzata da tutti masi dice ampiamente soddisfatto del risultato. Per il bomber del Milan solo belle parole e un aneddotofelice per lo ...Il calciatore chiude con le polemiche e vuole divertire. Stasera le esibizioni degli altri 13 Big e dei 4 Giovani ...Il direttore artistico, dopo un leggero calo di ascolti, prova a risollevare il Festival. Senza Ibra, occhi puntati sul tributo a Ennio Morricone e il ritorno (senza Morgan) di Bugo ...