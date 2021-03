A Sanremo 2021 il pubblico non c’è e la mancanza si sente tutta (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ci ha provato Fiorello con la sua gag iniziale a farci sorridere per il fatto che in quella sala il pubblico non ci fosse. Ci hanno provato tutti a far sembrare normale che il Festival andasse in onda senza pubblico. Ci ha provato Amadeus a portare a casa la prima puntata di Sanremo 2021 facendo del suo meglio, divertendosi e sperando che la sua ironia e la comicità di Fiorello, sarebbero bastati. Ma quelle poltrone vuote, sono e sono state un colpo al cuore. La ferita fa ancora male, la situazione non è facile per nessuno e per chi vive questa pandemia con la sensibilità di chi sa bene che da un momento all’altro il virus potrebbe entrare nella sua casa, nel suo corpo, nella sua anima, quelle poltrone vuote sono una coltellata. Perchè ci fanno capire che un anno dopo, siamo ancora al punto di partenza. Perchè ci ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ci ha provato Fiorello con la sua gag iniziale a farci sorridere per il fatto che in quella sala ilnon ci fosse. Ci hanno provato tutti a far sembrare normale che il Festival andasse in onda senza. Ci ha provato Amadeus a portare a casa la prima puntata difacendo del suo meglio, divertendosi e sperando che la sua ironia e la comicità di Fiorello, sarebbero bastati. Ma quelle poltrone vuote, sono e sono state un colpo al cuore. La ferita fa ancora male, la situazione non è facile per nessuno e per chi vive questa pandemia con la sensibilità di chi sa bene che da un momento all’altro il virus potrebbe entrare nella sua casa, nel suo corpo, nella sua anima, quelle poltrone vuote sono una coltellata. Perchè ci fanno capire che un anno dopo, siamo ancora al punto di partenza. Perchè ci ...

