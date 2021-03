Willie Peyote | «Io davanti a uno specchio»

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 3 marzo 2021) «È il primo anno in cui partecipo a Sanremo e sarà l’unica volta. Ho accettato proprio per la situazione irripetibile che stiamo vivendo. Sanremo è l’unico palco in cui si può suonare in Italia oggi. Non posso non ricordare la mia band, i miei collaboratori più stretti che da un anno non lavorano. Conosco professionisti che si sono dovuti cercare un altro impiego per mantenere le proprie famiglie. Questo Festival può essere un buon segnale se lo utilizziamo anche per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.