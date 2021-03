Wii U è ancora vivo e riceve un nuovo aggiornamento di sistema dopo due anni e mezzo (Di martedì 2 marzo 2021) In Giappone Nintendo ha pubblicato un nuovo aggiornamento di sistema per il suo Wii U. L'ultimo firmware, il 5.5.3, è stato lanciato all'inizio di settembre 2018. Secondo Nintendo of America il precedente aggiornamento "migliorava la stabilità del sistema" e apportava "ulteriori miglioramenti alla stabilità complessiva e altri piccoli aggiustamenti per migliorare l'esperienza dell'utente". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 2 marzo 2021) In Giappone Nintendo ha pubblicato undiper il suo Wii U. L'ultimo firmware, il 5.5.3, è stato lanciato all'inizio di settembre 2018. Secondo Nintendo of America il precedente"migliorava la stabilità del" e apportava "ulteriori miglioramenti alla stabilità complessiva e altri piccoli aggiustamenti per migliorare l'esperienza dell'utente". Leggi altro...

