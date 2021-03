Vaccini, oltre 4 milioni e mezzo le dosi somministrate. L’11 marzo potrebbe arrivare il via libera a Johnson&Johnson (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dall’inizio della campagna vaccinale, il 31 dicembre 2020, le somministrazioni in Italia hanno superato quota 4 milioni e mezzo. Per l’esattezza, il siero è stato iniettato 4.540.876 volte su un totale di 6.542.260 Vaccini distribuiti agli hub regionali. Ad avere ricevuto anche la seconda dose sono però 1.447.660 persone, e solo con il richiamo è possibile ottenere una protezione completa dal Coronavirus. Nell’ultima conferenza stampa di Palazzo Chigi, il presidente del Css Franco Locatelli ha comunque offerto rassicurazioni circa questo aspetto: «Per quanto riguarda i soggetti che sono stati già infettati in passato da Sars-Covid 2 – ha detto il professore – ci sarà una sola dose di vaccino in quanto l’infezione svolge di fatto un ruolo di “priming” – ha precisato -. Questo con la sola eccezione dei soggetti ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dall’inizio della campagna vaccinale, il 31 dicembre 2020, le somministrazioni in Italia hanno superato quota 4. Per l’esattezza, il siero è stato iniettato 4.540.876 volte su un totale di 6.542.260distribuiti agli hub regionali. Ad avere ricevuto anche la seconda dose sono però 1.447.660 persone, e solo con il richiamo è possibile ottenere una protezione completa dal Coronavirus. Nell’ultima conferenza stampa di Palazzo Chigi, il presidente del Css Franco Locatelli ha comunque offerto rassicurazioni circa questo aspetto: «Per quanto riguarda i soggetti che sono stati già infettati in passato da Sars-Covid 2 – ha detto il professore – ci sarà una sola dose di vaccino in quanto l’infezione svolge di fatto un ruolo di “priming” – ha precisato -. Questo con la sola eccezione dei soggetti ...

matteorenzi : Tanti articoli su vaccini russi o cinesi. L’assurda verità è che in Italia oltre 1 milione di dosi è BLOCCATO e NON… - RegioneER : #Coronavirus, in @RegioneER su 12.463 tamponi, 2.597 nuovi positivi, di cui 1.180 asintomatici da screening regiona… - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Il cancelliere austriaco Kurz: per i vaccini non faremo più affidamento sull’Ue… - michele_spo : @NFratoianni La maggior parte dei vaccini anti–Covid già sperimentati e autorizzati, oltre che funzionanti a dovere… - robkapfas : RT @Antifonte2: @Cartabellotta Direi carenza di vaccinazioni, non di vaccini. Da più di una settimana siamo oltre il milione di dosi costan… -