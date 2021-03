USA Ipi Partners investe in un datacenter di Siziano

(Di martedì 2 marzo 2021) Il fondo USA Ipiha annunciato di aver acquisito Supernap Italia, società specializzata nella progettazione, costruzione e di ecosistemi diin Italia. La società acquisita si trova ain provincia di Pavia. Per la società USA si tratta del primo investimento in Europa. Il valore dell’operazione è di 300 milioni di euro.

Secondo una nota ufficiale, IPI Partners ritiene che Supernap rappresenti la piattaforma ideale per competenze e visione di mercato per accelerare il proprio percorso di crescita, supportando i... Per la società USA è il primo investimento in Europa. Valore dell'operazione, 300 milioni di euro Il fondo americano IPI Partners ha annunciato ufficialmente l'acquisizione di Supernap Italia, società specializzata nella progettazione, costruzione e di ecosistemi di datacenter in Italia.