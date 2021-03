Ultime Notizie Roma del 02-03-2021 ore 14:10 (Di martedì 2 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale un pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio governo in apertura il dpcm oggi la firma le regole in vigore dal 6 marzo il provvedimento in vigore fino al 6 aprile vietati gli spostamenti tra le regioni viaggi turistici Restano chiuse piscine e palestre da 27 marzo riaprono i teatri scontro sulla chiusura delle scuole in zona arancione il ministro Bianchi non ha senso chiude gli istituti e lasciare aperti i centri commerciali Salvini dice questo sia l’ultimo dpcm vaccini corso punta un’autonomia non faremo più affidamento su L’Unione Europea nella dichiarazione il cancelliere afferma che l’approccio tramite lui è stato fondamentalmente corretto ma lei ma l’Agenzia Europea per i medicinali è troppo lenta con formazione di vaccini Ci sono rallentamenti nelle consegne da parte delle aziende farmaceutiche Andiamo in via Mar le ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 marzo 2021)dailynews radiogiornale un pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio governo in apertura il dpcm oggi la firma le regole in vigore dal 6 marzo il provvedimento in vigore fino al 6 aprile vietati gli spostamenti tra le regioni viaggi turistici Restano chiuse piscine e palestre da 27 marzo riaprono i teatri scontro sulla chiusura delle scuole in zona arancione il ministro Bianchi non ha senso chiude gli istituti e lasciare aperti i centri commerciali Salvini dice questo sia l’ultimo dpcm vaccini corso punta un’autonomia non faremo più affidamento su L’Unione Europea nella dichiarazione il cancelliere afferma che l’approccio tramite lui è stato fondamentalmente corretto ma lei ma l’Agenzia Europea per i medicinali è troppo lenta con formazione di vaccini Ci sono rallentamenti nelle consegne da parte delle aziende farmaceutiche Andiamo in via Mar le ...

