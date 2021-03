The Good Lobby, appello al Presidente Draghi: “Si regolamenti subito il sistema delle porte girevoli” (Di martedì 2 marzo 2021) “Dopo Padoan alla testa di Unicredit ora, Minniti lascia la Camera dei Deputati e approda alla guida di Med-or, la nuova Fondazione costituita da Leonardo. Tutto normale? No di certo se fossimo in un Paese autenticamente ‘normale’, ma da noi si accettano da troppo tempo queste ‘porte girevoli’, come si accetta che un Senatore venga regolarmente retribuito da una fondazione riconducibile al governo dell’Arabia Saudita”, dichiara Federico Anghelé direttore di The Good Lobby. “Il Presidente Draghi è impegnato nella stesura della nuova versione Recovery Plan, ma sta dando segnali di cambio passo tra Protezione Civile e Commissario per l’Emergenza Covid. Ci aspettiamo che dia subito l’impulso ai Ministri interessati – Cartabia e Brunetta – perché si ... Leggi su tpi (Di martedì 2 marzo 2021) “Dopo Padoan alla testa di Unicredit ora, Minniti lascia la Camera dei Deputati e approda alla guida di Med-or, la nuova Fondazione costituita da Leonardo. Tutto normale? No di certo se fossimo in un Paese autenticamente ‘normale’, ma da noi si accettano da troppo tempo queste ‘’, come si accetta che un Senatore venga regolarmente retribuito da una fondazione riconducibile al governo dell’Arabia Saudita”, dichiara Federico Anghelé direttore di The. “Ilè impegnato nella stesura della nuova versione Recovery Plan, ma sta dando segnali di cambio passo tra Protezione Civile e Commissario per l’Emergenza Covid. Ci aspettiamo che dial’impulso ai Ministri interessati – Cartabia e Brunetta – perché si ...

acmilan : #MilanUdinese 2000/01 ??? 3 to the good thanks to @kakhakala, Serginho and @jksheva7 ?? Prima gioia in A per Kakha,… - mojoitaly : Mojo is good for tv...why do you underevaluate the power in your pocket? Il mobile journalism in Olanda va in onda… - Udo_Casciavit : RT @acmilan: #MilanUdinese 2000/01 ??? 3 to the good thanks to @kakhakala, Serginho and @jksheva7 ?? Prima gioia in A per Kakha, poi Sergin… - milanistikaskus : RT @acmilan: #MilanUdinese 2000/01 ??? 3 to the good thanks to @kakhakala, Serginho and @jksheva7 ?? Prima gioia in A per Kakha, poi Sergin… - Olenisme : RT @acmilan: #MilanUdinese 2000/01 ??? 3 to the good thanks to @kakhakala, Serginho and @jksheva7 ?? Prima gioia in A per Kakha, poi Sergin… -