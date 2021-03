Si sgretola il fronte Ue sui vaccini

(Di martedì 2 marzo 2021) Più passano i giorni e più cresce l’insofferenza dei Paesi membri nei confronti del pianopredisposto dall’Unione europea. In un primo momento, sembrava che solo l’Ungheria di Viktor Orban fosse disposta a rompere con Bruxelles, percorrendo strade alternative per reperire i sieri anti Covid. La mossa di Budapest, ovvero aprire le porte sia al InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : sgretola fronte

Il Mattino

... il Pd di Matteo Renzi sidovunque, l'unico posto in cui segna una vittoria è il Lazio di ... La risposta dalM5S arriva dopo poche ore. Il Movimento 5 Stelle si riunisce con il capo ...Dopo la prima mezz'ora, infatti, il modello di partenza si, la patina dolciastra si ... La palpebra, già serenamente semichiusa, si apre dial (fin troppo prevedibile) imprevisto: un ..."Chiediamo al sindaco di prendere una posizione, l'estrazione mineraria in questa luogo deve essere evitata. Pronti a collaborare" ..."La Regione Liguria il 26 febbraio ha concesso alla Compagnia Europea per il Titanio – CET il permesso di ricerca sulla terraferma dei minerali solidi, in particolare il titanio, in una zona limitrofa ...