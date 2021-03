Sanremo 2021: i tweet e i meme più belli della prima serata (Di mercoledì 3 marzo 2021) Questo articolo è in aggiornamento. Sanremo 2021 parte col botto. Fiorello scimmiotta Achille Lauro: molto boomer etero che cerca di ridere bonariamente a spese del mondo queer, pur essendo in fondo molto più bello nella tenuta alla Renato Zero. La cosa non passa inosservata su Twitter: Leggi su it.mashable (Di mercoledì 3 marzo 2021) Questo articolo è in aggiornamento.parte col botto. Fiorello scimmiotta Achille Lauro: molto boomer etero che cerca di ridere bonariamente a spese del mondo queer, pur essendo in fondo molto più bello nella tenuta alla Renato Zero. La cosa non passa inosservata su Twitter:

OndeFunky : Ermal Meta. Sanremo, l’amore e Gli Invisibili Video Intervista #SanremoFunky #Buongiorno - tvsorrisi : Laura Pausini il 3 marzo sarà sul palco del Festival di Sanremo! Festeggeremo con lei la recente vittoria del Golden Globe 2021 #Sanremo2021 - Raiofficialnews : ?I Campioni e le Nuove Proposte della 1ª e della 2ª serata di #Sanremo2021, in ordine alfabetico ??… - lucamugnaini : Achille Lauro - Solo noi presentata a Sanremo 2021 - massimoankor : RT @NencioNencini: Madame: “Sono a Sanremo perché negli ultimi 10 anni non c’è stato niente come me” -