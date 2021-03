Sanremo 2021 | Colapesce e Dimartino in scena con una pattinatrice | gli Extraliscio coi ballerini Occhio a Lo Stato Sociale

(Di martedì 2 marzo 2021) LoUn mix di generi, di stili e di voci. Anche musicalmente, il Festival disarà trasversale, di tutti. Da una parte, la tradizione rappresentata dalla mitica Orietta Berti, dall’altra l’originalità spiazzante de Lo. E in mezzo mille sfumature rappresentate – nell’insieme – dai 26 artisti che entro le prime due serate faranno ascoltare al pubblico i loro inediti in gara (13 nella première odierna e altrettanti il mercoledì). A poche ore dal debutto della rassegna, ecco alcune anticipazioni sulle performance musicali. Arisa, che sarà la prima tra i Big ad esibirsi, porterà sul palco un brano dalle tipiche sonorità sanremesi – “Potevi fare di più” – in grado di valorizzare la sua vocalità. Seguirannoe ...

A poche ore dall'avvio del Festival di Sanremo, cambia la scaletta della prima serata. Un cantante in programma stasera non potrà esibirsi. In seguito al tampone antigenico risultato positivo di uno dei componenti dello staff di Irama, l'artista è stato sottoposto a tampone molecolare di verifica. In attesa del risultato, la sua esibizione è stata rinviata. Questa sera comincia il Festival di Sanremo e sul palco salirà tutte le sere come ospite Zlatan Ibrahimovic.