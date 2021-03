San Giovanni | spaccio a domicilio col taxi

Leggi su italiasera

(Di martedì 2 marzo 2021) Da tassista, ad autista per i pusher impegnati ad acquistare la droga da immettere sulla piazza romana. Era un secondo lavoro che al tassista denunciato dai poliziotti del commissariato Celio fruttava una corposa entrata extra. L’indagine è partita proprio da quell’auto bianca notata così spesso fuori dal palazzo di Sanin cui risultava residente un 32enne già ai domiciliari per. La conferma è quindi arrivata quando i poliziotti hanno deciso di fermare ile controllare un passeggero, trovato con una quarantina di dosi di cocaina pronte per essere portate aal cliente. Arrestato il pusher, era scattata la denuncia a piede libero per il tassista, che domenica sera ha riportato altri clienti allo stesso palazzo. Blitz nel palazzo Questa volta gli agenti, in borghese, erano all’interno del ...