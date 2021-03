Lukaku Mvp di febbraio della Serie A | De Siervo | «Uno dei migliori al mondo»

(Di martedì 2 marzo 2021) Luigi De, amministratore delegatoA, ha parlato di Romelupremiato come MVP didiA Luigi De, amministratore delegatoA, ha parlato di Romelu, premiato come MVP diA. «Romelusi sta dimostrando un vero trascinatore, oltre che uno degli attaccanti più forti al. Il numero 9 nerazzurro sta fornendo prestazioni sempre eccellenti sia dal punto di vista tecnico che atletico e con 4 gol e 3 assist nel mese diha portato l’Inter in vetta allaA TIM» Leggi su Calcionews24.com

Il suo peso, in tutti i sensi, è stato davvero fondamentale per la classifica dei nerazzurri, quanto basta per convincere la Lega Serie A ad assegnargli il premio didi febbraio. Romelu...Commenta per primo Romelu, attaccante dell'Inter, è stato nominatodella Serie A per il mese di febbraio . Il premio gli verrà consegnato l'8 febbraio, in occasione della partita con l'Atalanta. 'si sta ...Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha parlato di Romelu Lukaku premiato come MVP di febbraio di Serie A ...Romelu Lukaku è stato votato MVP del mese di febbraio del campionato di Serie A, è il primo interista quest'anno.