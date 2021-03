Juventus, Ronaldo via a giugno? Scenario possibile: il motivo (Di martedì 2 marzo 2021) Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus a giugno e David Beckham lo vorrebbe all'Inter Miami. Leggi su 90min (Di martedì 2 marzo 2021) Cristianopotrebbe lasciare lae David Beckham lo vorrebbe all'Inter Miami.

ZZiliani : Ancora un record per #Ronaldo; al minuto 46 ha colpito la 41^ barriera consecutiva da quando gioca nella #Juventus… - ZZiliani : Urlano al furto a giornali e tv unificati e chiedono giustizia-VAR per un tuffo in area di #Ronaldo al 94’ di… - UEFAcom_it : ??? Doppietta di @Cristiano #Ronaldo e gol di @WMckennie ??La #Juventus stende 3-0 il #Crotone e risale al 3° pos… - genovesergio76 : Cristiano Ronaldo e le punizioni. Così si sbloccherà - LuceAlgida : Formazione dells Juventus stasera: Higuita Niccolai Higuain Stiles Del Piero Baggio Bernardeschi Chiesa Riva Bonin… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Ronaldo Juve - Spezia. I numeri della squadra di Vincenzo Italiano Lo Spezia nella gara di andata aveva tenuto testa alla Juventus , dimostrando di meritare la categoria. Nel secondo tempo l'ingresso di Cristiano Ronaldo aveva poi indirizzato la partita, terminata 1 ...

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Cristiano Ronaldo, Lukaku in scia CLASSIFICA MARCATORI SERIE A 19 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus) 18 gol: Lukaku (Inter) 14 gol: Muriel (Atalanta), Immobile (Lazio), Ibrahimovic (Milan) 13 gol: Lautaro Martinez (Inter) 12 gol: Joao ...

Juventus in frenata: Cristiano Ronaldo furioso, voci sul futuro Virgilio Sport Douglas Costa esulta: «Tornato all’azione» – FOTO Wojciech Szczesny già in clima Halloween: pomeriggio in famiglia per il portiere della Juve come dimostrato dalla foto pubblicata Giornata in famiglia per Wojciech Szczesny. Il... Cristiano Ronaldo si ...

Szczesny protagonista contro il Milan: «Un’altra vittoria importante» Douglas Costa, sorrisi con Nathalia: l’immagine con la nuova maglia della Juve! – FOTO. Douglas Costa, sorrisi con la compagna Nathalia: l’immagine dell’esterno brasiliano ...

Lo Spezia nella gara di andata aveva tenuto testa alla, dimostrando di meritare la categoria. Nel secondo tempo l'ingresso di Cristianoaveva poi indirizzato la partita, terminata 1 ...CLASSIFICA MARCATORI SERIE A 19 gol: Cristiano) 18 gol: Lukaku (Inter) 14 gol: Muriel (Atalanta), Immobile (Lazio), Ibrahimovic (Milan) 13 gol: Lautaro Martinez (Inter) 12 gol: Joao ...Wojciech Szczesny già in clima Halloween: pomeriggio in famiglia per il portiere della Juve come dimostrato dalla foto pubblicata Giornata in famiglia per Wojciech Szczesny. Il... Cristiano Ronaldo si ...Douglas Costa, sorrisi con Nathalia: l’immagine con la nuova maglia della Juve! – FOTO. Douglas Costa, sorrisi con la compagna Nathalia: l’immagine dell’esterno brasiliano ...