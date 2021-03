Il Pentagono si attrezza per la sfida del secolo | l’Intelligenza artificiale

Leggi su formiche

(Di martedì 2 marzo 2021) Accelerare per non perdere ladel. È questo, in estrema sintesi, il suggerimento per ildella “National security commission on Artificial intelligence”, la commissione di esperti indipendenti voluta dal Congresso per dare spinta agli impegni della Difesa americana. Ieri, la Commissione ha pubblicato il suo report finale, frutto di due anni di lavoro, confluiti in 756 pagine e centinaia di raccomandazioni per avere un“AI-ready” entro il 2025. L’obiettivo? Mantenere il vantaggio tecnologico sulla Cina nel campo considerato maggiormente disruptive per gli affari militari (e non solo). LAEra settembre 2017 quando Vladimir Putin affermò che “chi svilupperà la migliore intelligenza ...