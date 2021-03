Il dog sitter di Gaga racconta l'aggressione. "Un terzo cane è stato il mio angelo custode" (Di martedì 2 marzo 2021) Il dog sitter di Lady Gaga ha raccontato in un post su Instagram quanto accaduto a Los Angeles la scorsa settimana, quando due uomini lo hanno lasciato a terra in una pozza di sangue, portando con loro i due bulldog francesi della cantante. “E’ stata una chiamata molto ravvicinata con la morte” racconta Ryan Fischer nei post, accompagnati da alcuni scatti sofferenti in un letto d’ospedale, dove dovrà trascorrere una convalescenza ancora lunga, ma, scrive, “non vedo l’ora di rincontrare i cani”. “Mentre l’auto si allontanava e il sangue scorreva dalla mia ferita d’arma da fuoco, un angelo si è steso accanto a me” scrive Fischer in riferimento ad Asia, il terzo cane della cantante, sfuggito al rapimento, “Guardandola, le mie urla si sono placate, anche se mi rendevo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 marzo 2021) Il dogdi Ladyhato in un post su Instagram quanto accaduto a Los Angeles la scorsa settimana, quando due uomini lo hanno lasciato a terra in una pozza di sangue, portando con loro i due bulldog francesi della cantante. “E’ stata una chiamata molto ravvicinata con la morte”Ryan Fischer nei post, accompagnati da alcuni scatti sofferenti in un letto d’ospedale, dove dovrà trascorrere una convalescenza ancora lunga, ma, scrive, “non vedo l’ora di rincontrare i cani”. “Mentre l’auto si allontanava e il sangue scorreva dalla mia ferita d’arma da fuoco, unsi è steso accanto a me” scrive Fischer in riferimento ad Asia, ildella cantante, sfuggito al rapimento, “Guardandola, le mie urla si sono placate, anche se mi rendevo ...

SirDistruggere : Hanno sparato al dog sitter di Lady Gaga e hanno rapito i suoi due cani. Non so manco come commentarlo. - repubblica : Salvi i cani di Lady Gaga che erano stati rapiti: una donna li ha riportati alla polizia: I due bulldog Koji e Gust… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Il dog sitter di Gaga racconta l'aggressione. 'Un terzo cane è stato il mio angelo custode' - HuffPostItalia : Il dog sitter di Gaga racconta l'aggressione. 'Un terzo cane è stato il mio angelo custode' - GiuseppeporroIt : Lady Gaga, il dog sitter parla per la prima volta dopo l'aggressione subita: ecco le sue parole #LadyGaga -