Federer non vuole correre rischi: salta Miami per tornare direttamente sulla terra rossa (Di martedì 2 marzo 2021) Il suo fisico non gli permette ancora un tour de force, quindi saggiamente Roger Federer preferisce dare forfait al Miami Open, primo Masters 1000 della stagione in programma dal prossimo 22 Marzo all'Hard Rock Stadium della Magic City. Arrivato quasi alla soglia delle quattro decadi, il campione svizzero decide di preservare il suo fisico a più di un anno di distanza dall'infortunio al ginocchio che gli ha impedito di scendere in campo per così tanto tempo. Tuttavia per i fan di 'The King' c'è un motivo per sorridere, poiché Roger sarà regolarmente nel main draw dei tornei di Doha e Dubai. Dopo di che non volerà negli States, ma si preparerà alla massacrante stagione sulla terra rossa.

