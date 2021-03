(Di martedì 2 marzo 2021) «, oracol». È la frase che Tuttosport attribuisce al presidente del Napoli, Aurelio De. L’avrebbe rivoltadi Gattuso al termine della partita contro il Benevento, vinta per 2-0. Il quotidiano sportivo scrive: “Al termine di Napoli-Benevento, il presidente Deha voluto manifestare tutta la sua soddisfazione entrando raggiante nello spogliatoio della sua. un gesto distensivo, a conferma che la sfuriata post sconfitta a Verona è ormai dimenticata”. L'articolo ilNapolista.

napolista : De Laurentiis alla squadra: «Bravi ragazzi, ora sotto col Sassuolo» Tuttosport scrive che il presidente, dopo la v… - sportface2016 : #JuventusNapoli, spunta un retroscena: #DeLaurentiis ha chiesto alla #LegaSerieA di spostare la gara - CalcioNapoli24 : - infoitsport : Napoli, bloccato il casting di nuovi allenatori. De Laurentiis si riavvicina alla squadra - infoitsport : Sarri, -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis alla

...dedicata da Cortisonici 2021 al cinema fantastico e il concorso concede quindi ampio spazio... Proprio al racconto della pandemia è dedicato Er còllera mòribbus di Matteo Dee Katia ...... il presidente Desi è detto soddisfatto per la prestazione della squadra Grazievittoria del suo Napoli contro il Benevento, Aurelio Deha ritrovato quel sorriso che era ...Esattamente come accaduto con il club di De Laurentiis, quello di Cairo ricorrerà contro la decisione, perché “obbligato” dall’autorità medica a non poter presenziare all’evento e, a meno di sorprese, ...L'acquisto più costoso della storia del Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis è atteso al varco. Victor Osimhen, che dall'inizio della stagione è stato costretto a lottare con molti problemi fis ...