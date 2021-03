Cosa significa scammer? La truffa, anche sentimentale, corre sui social (Di martedì 2 marzo 2021) Amici di penna. E non solo. Lo scam è uno dei fenomeni più complessi che da qualche tempo a questa parte hanno invaso la rete. Si tratta di vere e proprie truffe che si basano su tre principi fondamentali: si parte da un falso profilo o una falsa mail, si instaura un rapporto cordiale (quasi empatico ed emotivo) con la vittima e, poi, si prova a raggirarla senza colpo ferire. Di esempi ce ne sono molti e si declinano su vari piani. Ma prima cerchiamo di capire Cosa significa scammer. Cosa significa scammer? Il termine scam (o skam) deriva dall’inglese e il sui significato, come riporta Cambridge Dictionary, è il seguente: «Un piano illegale per fare soldi, coinvolgendo e ingannando le persone». L’esempio di riferimento, uno dei tanti, è la truffa ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 2 marzo 2021) Amici di penna. E non solo. Lo scam è uno dei fenomeni più complessi che da qualche tempo a questa parte hanno invaso la rete. Si tratta di vere e proprie truffe che si basano su tre principi fondamentali: si parte da un falso profilo o una falsa mail, si instaura un rapporto cordiale (quasi empatico ed emotivo) con la vittima e, poi, si prova a raggirarla senza colpo ferire. Di esempi ce ne sono molti e si declinano su vari piani. Ma prima cerchiamo di capire? Il termine scam (o skam) deriva dall’inglese e il suito, come riporta Cambridge Dictionary, è il seguente: «Un piano illegale per fare soldi, coinvolgendo e ingannando le persone». L’esempio di riferimento, uno dei tanti, è la...

