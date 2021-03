Chalet, al via il bando per la rinascita del locale del Valentino (Di martedì 2 marzo 2021) Era uno dei locali storici del Valentino. Ora per lo “Chalet” si prospetta una nuova vita. E’ infatti partito il bando per l’assegnazione dell’ex discoteca, ormai chiusa da tempo. Il bando, pubblicato sul sito del Comune, ha una base d’asta di 46mila e 600 euro e scadrà il 30 marzo. Per l’assessore comunale all’Urbanistica Antonino Iaria, “si tratta di un altro passo importante, dopo i bandi per il Fluido e la Rotonda, a cui siamo giunti grazie all’impegno di molte persone e delle istituzioni”. “Ora – aggiunge Iaria – lavoreremo con il Comitato di gestione del Parco per valutare quali eventi e iniziative dedicate alla cittadinanza potranno rilanciare il parco, nel rispetto, evidentemente, delle possibilità legate al contrasto alla pandemia”. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di martedì 2 marzo 2021) Era uno dei locali storici del. Ora per lo “” si prospetta una nuova vita. E’ infatti partito ilper l’assegnazione dell’ex discoteca, ormai chiusa da tempo. Il, pubblicato sul sito del Comune, ha una base d’asta di 46mila e 600 euro e scadrà il 30 marzo. Per l’assessore comunale all’Urbanistica Antonino Iaria, “si tratta di un altro passo importante, dopo i bandi per il Fluido e la Rotonda, a cui siamo giunti grazie all’impegno di molte persone e delle istituzioni”. “Ora – aggiunge Iaria – lavoreremo con il Comitato di gestione del Parco per valutare quali eventi e iniziative dedicate alla cittadinanza potranno rilanciare il parco, nel rispetto, evidentemente, delle possibilità legate al contrasto alla pandemia”. L'articolo proviene da Nuova Società.

